Pandini: Â«Semifinale coppa bene per Inter Women. Convinte col VeronaÂ»

Pandini: «Semifinale coppa bene per Inter Women. Convinte col Verona»

Inter Women tornerà in campo domani alle ore 14.30 contro il Verona, nella quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Marta Pandini ha presentato la partita a Inter TV.

IN CRESCITA – Dopo aver eliminato la Fiorentina in Coppa Italia torna il campionato per Inter Women. Questo il giudizio di Marta Pandini: «Il riposo c’è servito molto, perché comunque arriviamo da un periodo davvero intenso. È da dopo le vacanze di Natale che abbiamo trovato le squadre in testa alla classifica, ora sono stati tre giorni di riposo per ricaricare le energie e ripartire a mille. La qualificazione in semifinale di Coppa Italia è stata una nota veramente positiva per noi e per il gruppo. Arrivando da tante sconfitte e pochi punti in campionato passare il turno in Coppa Italia è stato importante».

SAPER SOFFRIRE – Pandini parla della partita con la Fiorentina, l’ultima di Inter Women: «Ci ha portato molta consapevolezza passare il turno, perché ci serviva un obiettivo e una nota positiva. Siamo più consapevoli e più convinte di noi stesse, per preparare il ritorno in campionato».

PROSSIMO IMPEGNO – Pandini si esprime sulla gara col Verona: «Le ultime due prestazioni in campionato non ci hanno portato dei punti. Per questo motivo abbiamo ricaricato le pile, ora per la partita col Verona siamo cariche perché dobbiamo tornare a vincere. All’andata ci hanno messo in difficoltà. Però stiamo crescendo, sicuramente riusciremo a metterle noi in difficoltà».