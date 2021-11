Pandini: «Oggi un giorno speciale, grazie Inter per credere in me»

Marta Pandini, centrocampista dell’Inter Women, ha rinnovato oggi il suo contratto con la società nerazzurra (vedi comunicato). Per l’occasione la giocatrice è stata intervistata dai canali ufficiali del club, dove ha espresso il suo orgoglio e la sua gratitudine.

GIORNO IMPORTANTE – Queste le prime sensazioni di Marta Pandini dopo il rinnovo con l’Inter: «Oggi è un giorno importante, l’Inter dimostra ancora una volta di credere in me. Le emozioni che provo ora sono positive, sono felice perché ho la possibilità di dimostrare ancora quanto valgo e di farlo con questa maglia. Per me è un onore. È stato un percorso di crescita che ormai mi fa essere qui da più di dieci anni. Sento di essere cresciuta, questo grazie alla società, ai dirigenti e agli allenatori che ho incontrato in questo percorso».

RICORDI E PERCORSO – Marta Pandini ha poi sottolineato il suo percorso in nerazzurro, col ricordo più bello: «Il ricordo più bello che ho è la vittoria della Serie B perché è stato un anno in cui la squadra era davvero unita e dove abbiamo legato tanto. Giocare nell’Inter è stato importante per arrivare in nazionale, perché qui hanno sempre dimostrato tutti di credere in me anche quando non ero una titolare».

Fonte: Inter TV