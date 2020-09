Pandini (Inter Women): “Serve tempo per conoscerci. Nuovi acquisti al top”

Marta Pandini Inter Femminile

Arriva la prima vittoria nel campionato di Serie A femminile 2020/21 per l’Inter Women di Attilio Sorbi. Le ragazze nerazzurre hanno sconfitto 1-2 l’Hellas Verona nella gara di ieri. Queste le parole della centrocampista Marta Pandini

CARICA EMOTIVA – Una vittoria che crea entusiasmo e restituisce serenità. L’Inter Women ha battuto ieri l’Hellas Verona a domicilio e mister Attilio Sorbi ha condensato la propria emozione ringraziando la squadra e lodandone la prestazione al Sinergy Stadium (QUI le parole del tecnico). Anche Marta Pandini si è unita al messaggio carico di entusiasmo del suo allenatore: “Quello che il mister ci chiedeva era giocare con cuore, coraggio e non avere paura. Questi sono i fattori che ci hanno portato a vincere una partita a cui tenevamo molto. Siamo riuscite a trovare un equilibrio in campo e, nonostante l’espulsione di Simonetti alla fine, abbiamo capito che stando unite possiamo portare a casa i tre punti e così è stato. Ci serve tempo per unirci e conoscerci ancora di più, ma siamo fiduciose soprattutto per i nuovi acquisti. Adesso abbiamo un mese per lavorare e speriamo di ritornare sul campo ancora più compatte”.