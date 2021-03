Pandini: «Inter Women, momento non facile ma il derby ora è una chance»

Marta Pandini – Inter Women

Pandini – centrocampista di Inter Women -, intervistata da “Sky Sport”, esprime le proprie sensazioni in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan

REAZIONE NERAZZURRA – Il periodo non è felicissimo per l’Inter Women ma Marta Pandini non demorde: «Arriviamo al Derby di Milano in un momento non facile, perché abbiamo fuori giocatrici per noi importanti, ma affrontare il Milan in semifinale è un’opportunità per dimostrare che possiamo giocarcela con le prime quattro. Per arrivare in alto dobbiamo cercare di segnare di più, finalizzando le occasioni che creiamo. Stiamo migliorando tanto, ma dobbiamo essere più ciniche davanti alla porta». Queste le parole della nerazzurra Pandini, che dà appuntamento a Inter-Milan di domenica.