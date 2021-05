Pandini: «Inter merita di stare in alto. Con la Juventus vogliamo punti»

Marta Pandini – centrocampista dell’Inter Women – ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, in trasferta contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni, riportate da “Inter.it”.

CRESCITA E OBIETTIVI – Marta Pandini ha parlato della voglia di chiudere la stagione in bellezza (contro la Juventus) e degli obiettivi individuali e di squadra: «Siamo contente di essere cresciute sia come gruppo, sia individualmente. Siamo tante ragazze giovani che hanno bisogno di crescere facendo esperienza. Vogliamo migliorare e puntare sempre più in alto ogni anno, perché l’Inter come società merita di stare in alto. Il nostro obiettivo è fare punti contro la Juventus per concludere al meglio la stagione ed essere soddisfatte per quanto fatto. Sarà difficile perché loro vorranno chiudere e festeggiare vincendo tutte le partite. Ci metteranno in difficoltà, ma noi ci prepariamo per affrontarle al meglio».