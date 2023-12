Pandini: «Inter una famiglia. Zanetti un esempio di umiltà»

Marta Pandini ha parlato quest’oggi al Matchday Programme dell’Inter, che ospiterà al Giuseppe Meazza in San Siro il Lecce. Questo è l’intervento della calciatrice dell’Inter Women.

TRAGUARDO – Marta Pandini ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia nerazzurra: «Gli aggettivi che mi potrebbero descrivere sono altruista, razionale e attenta. Sono una calciatrice duttile e mi piace intraprendere ruoli diversi, penso sia un’opportunità anche sotto l’aspetto tattico. Il mio sogno è partito da lontano e l’ho coltivato giorno dopo giorno semplicemente giocando a calcio. Per me la squadra è fondamentale, è uno dei valori più importanti che mi ha trasmesso il calcio. Cosa rappresenta l’Inter per te? Per me l’Inter è una famiglia, significa essere a casa, non da intendere come una zona di comfort, ma come senso di appartenenza, forza del gruppo. In questa società hanno giocato grandissimi campioni, se devo sceglierne uno dico Zanetti, mi ha colpito per come ha sempre gestito il gruppo da capitano e per la sua umiltà. Ho dei ricordi bellissimi della partita di Coppa Italia a Lecco contro la Juventus, nonostante il pareggio finale ingiusto è stata una bellissima partita per l’atmosfera e il tifo che c’era».