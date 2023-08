Pandini: «Inter, essenziale non perdere gli stimoli! Creare feeling»

Pandini, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato durante la fase di preparazione della squadra di Rita Guarino. Carica le compagne

ESSENZIALE − Le parole di Marta Pandini a Inter Tv: «Sto molto bene, vedo che anche la squadra sta bene. Intravedo tanto entusiasmo, sarà essenziale non perdere gli stimoli in queste 8 settimane di preparazione. Visti i tanti volti nuovi sarà importante prendere le amichevoli come prova per mettere in atto i principi che stiamo sviluppando in allenamento. E anche per creare feeling in campo. Mi aspetto una grandissima stagione, intravedo maturità. Ripartiamo dagli errori passati per non commetterli più».