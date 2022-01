Pandini: «Inter, bisogna ripartire dalla prestazione. Risultato a noi stretto!»

Marta Pandini ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel post di Inter-Juventus di Coppa Italia femminile ritenendo molto importante la prestazione espressa in campo. Qualche rammarico sul risultato

LA PRESTAZIONE − Dopo Merlo e Guarino, anche Pandini orgogliosa della gara giocata dalle nerazzurre: «E’ un risultato molto stretto però come ci ha detto la mister noi siamo soddisfatti per la prestazione. Dobbiamo ripartire da questa e non dal risultato. Tantissima fiducia la gara di oggi perché la Juventus è la squadra più forte che c’è in Italia e sentirci alla pari ci ha dato tantissima fiducia, sono sicura che ci servirà per il futuro. Empoli? Quello che è successo oggi lo dobbiamo riportare anche in campionato, con qualsiasi squadra: dalla prima all’ultima».