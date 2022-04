Pandini: «Doppietta per me anomala: felicissima! Vogliamo vincerle tutte»

Pandini ha messo la firma sulla vittoria dell’Inter Women contro la Fiorentina siglando una doppietta (vedi report). Al termine della sfida la centrocampista nerazzurra ha parlato ai microfoni di Inter TV

Marta Pandini ha regalato la vittoria all’Inter Women con una doppietta alla Fiorentina. La nerazzurra parla così al termine del match: «Ho visto una partita che è stata una battaglia per entrambe le squadre perché sia noi che loro siamo alla ricerca di vittorie, quindi abbiamo dato tutte tutto e abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima. Diciamo che per me fare doppietta è una cosa anomala. Partendo dal presupposto che sono felicissima, posso dire che il primo gol è arrivato grazie alla mia compagna: abbiamo fatto un uno-due e io ho solo dovuto appoggiare in porta. Stessa cosa nel secondo gol: mi sono trovata al posto giusto al momento giusto. Sarà un finale di stagione duro e difficile perché tutte le squadre cercano di dare il meglio possibile, ovviamente noi vogliamo vincerne tre su tre e arrivare il più in alto possibile in classifica».