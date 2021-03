Pandini: «Ci siamo svegliate tardi. Abbiamo dimostrato carattere»

Marta Pandini, centrocampista di Inter Women, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” dopo la sconfitta subita oggi dalle nerazzurre contro la Roma (leggi qui). La centrocampista, autrice di un gol, promuove comunque il carattere dimostrato dalla squadra

DIMOSTRATO CARATTERE – Pandini si rammarica per la sconfitta, ma promuove comunque il carattere della squadra capace di reagire contro le più quotate giallorosse: «Purtroppo ci siamo svegliate tardi. Abbiamo reagito nel secondo tempo quando ci siamo rese conto che potevamo avere in mano la partita. Sono contentissima del mio primo gol, ma abbiamo perso e non ho potuto festeggiare come volevo. Sono soddisfatta della prestazione personale, ma abbiamo dimostrato che abbiamo carattere e possiamo affrontare le squadre più forti. Sicuramente in questo girone di ritorno abbiamo dimostrato che abbiamo carattere e non molliamo, cosa che facevamo più spesso nel girone d’andata»