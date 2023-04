Pandini: «A Milano ho tutto, Inter è casa! Calcio femminile…»

Marta Pandini in un’intervista rilasciata su Inter TV e pubblicata sui social ha parlato dell’Inter Women e del cambiamento del calcio femminile, ma anche del concetto di gruppo.

ALL’INTER COME A CASA – Marta Pandini è felice di vestire la maglia nerazzurra: «Milano per me è casa, ho intenzione di restare qui e indossare questa maglia. Ho la mia famiglia, ho gli amici e l’Università: ho tutto qui. Sono molto fortunata, ma allo stesso tempo sento la responsabilità di far sentire a casa soprattutto le ragazze straniere, dato che i loro cari vivono lontano. Sto vivendo il cambiamento del movimento calcistico femminile, ma anche di questa società, dato che partivamo dalla Serie B. Il concetto di unione e di gruppo è fondamentale per affrontare qualsiasi cosa. Il calcio è uno sport di squadra, nessuno vince o perde da solo. Essere squadra significa aver fiducia di ogni compagna e sostenerla. Sperando che possa fare anche meglio di noi stesse. Contro la Roma abbiamo vissuto un momento di grande difficoltà dato che mancavano dieci ragazze per infortunio che tifavano per noi, quindi siamo state più unite. Quella è stata la partita dove eravamo più squadra che mai».