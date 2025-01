Pagelle Roma-Inter Women: Serturini golazo, Milinkovic un muro!

L’Inter Women batte la Roma 2-1 e si porta al secondo posto da sola in classifica. Bene Serturini, così come Milinkovic. Le pagelle di Roma-Inter Women.

Rúnarsdóttir 6,5: Poco impegnata a dir la verità, ma nella ripresa c’è una conclusione pericolosa di Glionna ben respinta in due tempi.

Roma-Inter Women: le pagelle della difesa

Bowen 5,5: Rischia tanto nel primo tempo quando comporta il fallo di reazione e da rosso di Giacinti. Anche lei si meriterebbe il giallo, ma Andreano non lo ravvisa.

Milinkovic 7: Una roccia assoluta. Gara molto importante della giocatrice serba, che amministra benissimo la difesa dell’Inter.

Andrés 5,5: Dalla sua parte l’Inter soffre, tanto da subire il pareggio momentaneo di Thogersen e nella ripresa, Glionna sfiora anche il pari.

Roma-Inter Women: le pagelle del centrocampo

Merlo 6,5: È una continua spina nel fianco della Roma, con le sue sgroppate sull’out di destra. Veramente una buona partita.

Magull 6: Meno brillante e pericolosa rispetto al solito, ma il suo apporto lo da sempre in fase offensiva.

Dall’80’ Schough SV

Csiszar 6: Quantità in mezzo al campo per la giocatrice svedese, che tiene botta alla qualità di Greggi.

Tomaselli 5,5: Si fa vedere troppo poco la centrocampista nerazzurra, che fa solamente il primo tempo. Non rientra nella ripresa.

Dal 46’ Bugeja 6,5: Entra alla grande in campo l’attaccante maltese, che realizza subito l’assist per la rete fantastica di Serturini.

Serturini 7,5: L’ex giallorossa prova a mettersi in mostra contro la sua ex squadra e lo fa bene. Funambolica e sempre pericolosa in area di rigore. Nella ripresa, realizza un gol meraviglioso in girata.

Dal 67’ Detruyer 6: Buon impatto in campo della giocatrice belga, chiamata ad aiutare le nerazzurre a controllare la partita.

Roma-Inter Women: le pagelle dell’attacco

Wullaert 6: Dura un’ora la partita della giocatrice belga, buona prestazione senza però cose eccellenti.

Dal 60’ Bartoli 6: La grande ex entra con un filo di emozione, aiutando l’Inter a vincere la partita.

Polli 7: Al primo tentativo trova subito il gol che sblocca la partita. La solita grande certezza dell’Inter di Piovani.

Dal 67’ Cambiaghi 6: Fa a botte in avanti per proteggere più palloni possibili, riesce nell’intento.

Roma-Inter Women: la pagella dell’allenatore

Piovani 7: Vince uno scontro diretto che fa volare l’Inter al secondo posto in solitaria in classifica. Azzecca le mosse del primo e del secondo tempo. Bugeja entra e confeziona l’assist del 2-1.