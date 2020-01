Nyman: “Inter Women, ce la giochiamo con tutte! Accolta benissimo”

Condividi questo articolo

Le parole di Linda Nyman, nuovo volto in casa Inter Women, arrivata in nerazzurro a titolo definitivo dal Kungsbacka DFF, club della massima divisione svedese. Ecco la sua intervista ai microfoni di “Inter TV”.

FORZE FRESCHE – Linda Nyman è arrivata in nerazzurro da pochissimi giorni (QUI i dettagli del trasferimento), ma è già scesa in campo con la formazione Inter Women di Attilio Sorbi. La centrocampista finlandese ha preso parte, dal primo minuto, alla sfida contro la Florentia San Gimignano, terminata con un pareggio a reti bianche. Queste le sue parole ai microfoni di “Inter TV”: «È stato fantastico giocare la prima partita, mi sono davvero divertita. Penso che questa sia una buona squadra, sono davvero contenta di giocare nell’Inter. Perché ho scelto l’Inter? La squadra mi ha fatto un’ottima impressione, così come tutto l’ambiente. È stata una scelta facile per me. Dalla Serie A mi aspetto grandi partite, un calcio veloce e una bella atmosfera. Anna Auvinen? Abbiamo giocato insieme circa due anni fa. Sicuramente anche la sua presenza ha agevolato la mia scelta. Mi hanno accolta tutti molto bene, anche il mister è stato molto disponibile. Credo che la nostra squadra abbia un grande potenziale e sia in grado di competere con ogni avversaria».