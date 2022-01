Njoya: «Inter, dobbiamo continuare così! Napoli? Non lo sottovaluteremo»

Ajara Njoya, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv del ritorno in campo della Serie A femminile. Qualche battuta sull’imminente gara contro il Napoli

RITORNO − Njoya è entusiasta del rientro in campo: «Sono molto contenta perché il prossimo weekend torniamo a giocare in campionato. Dopo due settimane senza giocare a calcio, fa sempre piacere tornare a calcare il prato di uno stadio. Ci piacerebbe fare meglio di quanto abbiamo fatto ad inizio stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per rimanere su questi livelli e andare il più lontano possibile».

AVVERSARIO − Njoya ha poi parlato del Napoli: «Affronteremo la partita come facciamo sempre. Per noi vincere è una questione di gioia e di orgoglio. Nella gara contro il Napoli daremo tutto per provare a conquistare i tre punti. Quando si scende in campo, si vuole sempre vincere. Non sottovaluteremo l’avversario».