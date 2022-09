Njoya: «In tre hanno avuto un forte impatto sulla mia carriera». Uno sfida l’Inter

Njoya, attaccante di Inter Women, ha raccontato la sua carriera. L’attaccante del Camerun, classe ’91, indica tre giocatori di cui uno ex Inter e uno che sfiderà i nerazzurri stasera col Bayern Monaco. Nel Matchday Programme di Champions League la sua analisi completa.

LA CARRIERA – Ajara Njoya è da un anno con Inter Women. L’attaccante si presenta: «Sono nata a Foumban in Camerun. Ci sono tre giocatori che hanno avuto un forte impatto nella mia carriera: prima di tutto Samuel Eto’o, poi Asamoah Gyan, attaccante ghanese, e Sadio Mané. Mi piace la sua determinazione e dà sempre il meglio quando gioca. Come coach ovviamente la migliore è Rita Guarino, sa ascoltarci e sa cosa vogliamo, ci dà l’opportunità di esprimere il nostro calcio. Il momento più importante? È stato quando il mio agente mi ha detto che l’Inter mi voleva, ero felicissima di giocare qui perché, oltre a essere un grande club, è la squadra in cui ha giocato Eto’o».

Fonte: Matchday Programme Inter-Bayern Monaco