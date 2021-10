Nchout subito decisiva in Serie A Femminile: Roma KO, sorpasso Inter Women!

Nchout non delude al debutto casalingo con la maglia dell’Inter Women, trovando la sua prima rete in Serie A Femminile. E si tratta di un gol decisivo non solo per battere la Roma ma anche per superare la squadra giallorossa in classifica

SORPASSO NERAZZURRO – Il recupero della 4ª giornata di Serie A Femminile si sblocca solo nel finale. E la firma decisiva è dell’ultima arrivata in casa Inter Women, la classe ’93 camerunese Ajara Nchout (vedi articolo). C’è immediatamente il suo nome sul tabellino di Inter-Roma, grazie al gol decisivo per lo 0-1 finale. Tre punti importantissimi per l’Inter di Rita Guarino, che si porta al quarto posto a quota 12 punti, superando proprio la Roma rimasta a 10. Buona la prima casalinga per Nchout: che inizio in Serie A Femminile!