Nazionale Femminile, 28 convocate per Italia-Danimarca: solo una dell’Inter

Milena Bertolini Italia

La Nazionale Italiana Femminile si radunerà lunedì 19 ottobre a Coverciano per preparare la partita decisiva contro la Danimarca, in programma martedì 27 ottobre. Solo un’interista in gruppo. Di seguito l’elenco delle 28 azzurre convocate dal CT Milena Bertolini per Italia-Danimarca

PORTIERI – Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

DIFENSORI – Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (Milan).

CENTROCAMPISTI – Valentina Bergamaschi (Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus).

ATTACCANTI – Barbara Bonansea (Juventus), Angela Pia Caloia (Oxford United), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).