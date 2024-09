Napoli-Inter Women, vittoria in rimonta e poi goleada!

Napoli Women è costretta a cedere il passo a un’Inter Women inarrestabile, che con un secondo tempo dominante ribalta l’iniziale vantaggio delle partenopee e chiude il match con un perentorio 4-1 dopo un primo tempo in svantaggio.

RIBALTONE – Le nerazzurre, con questa vittoria, mantengono il primato in classifica a punteggio pieno dopo due giornate. La partita era iniziata nel migliore dei modi per il Napoli, che nel primo tempo ha messo in difficoltà la formazione milanese, mostrando grinta e organizzazione. Al 43′, quasi allo scadere della prima frazione di gioco, la squadra di mister Salvatore Mango ha trovato il vantaggio grazie a un preciso colpo di testa di Marija Banusic, abile a sfruttare un cross dalla fascia destra. Nella ripresa, però, l’Inter Women è tornata in campo con tutt’altra determinazione, imponendo il proprio gioco e schiacciando il Napoli nella propria metà campo. La svolta arriva al 70′, quando la solita Elisa Cambiaghi, già protagonista di grandi prestazioni, svetta in area su un cross perfetto e di testa sigla il gol del pareggio. Da quel momento, l’Inter non si ferma più.

POKER – Al 79′, è la belga Tessa Wullaert a ribaltare il risultato: su un cross dalla destra, si coordina alla perfezione e di destro al volo lascia di sasso il portiere napoletano, portando le nerazzurre avanti 2-1. Il Napoli accusa il colpo e non riesce più a riorganizzarsi, subendo ulteriori attacchi da parte delle ospiti. All’88’, il tris dell’Inter porta la firma di Anja Serturini, ma la rete arriva dopo una serie di rimpalli: Elisa Polli entra in area e calcia di destro, trovando una prima risposta del portiere del Napoli. La palla, però, finisce sui piedi di Skovsen, la cui deviazione fortuita permette a Serturini di siglare il 3-1.

NAPOLI-INTER WOMEN 1-4

Gol: 43′ Banusic (N) 70′ Cambiaghi (I) 79′ Wullaert (I) 88′ Serturini (I), 88′ aut. Lundorf