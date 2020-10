Napoli-Inter Women 1-1: Bartonova non basta alle ragazze di Sorbi

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

Si è conclusa Napoli-Inter Women valida per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Per le nerazzurre di Attilio Sorbi, passate in vantaggio nel primo tempo, solo un pareggio sul campo delle neopromosse partenopee

Si è appena conclusa Napoli-Inter Women, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Le ragazze di Attilio Sorbi non vanno oltre un pareggio contro le neopromosse partenopee che conquistano così il loro primo punto in campionato. L’Inter aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Bartonova, ma ha subito il pareggio nella ripresa ad opera di Hjohlman. Con questo pareggio Inter Women sale a 4 punti in classifica.

NAPOLI: 14 Perez, 5 Di Marino, 6 Di Criscio, 7 Cafferata, 9 Chatzinikolaou, 11 Hjohlman, 17 Oliviero, 19 Galabadaarachchi, 20 Nocchi (90 Martinez), 22 Errico, 23 Huchet (18 Beil).

A disposizione: 1 Mainguy, 4 Risina, 8 Dalton, 10 Nencioni, 15 Groff, 18 Beil, 58 Kubassova, 90 Martinez, 98 El Bastali

Allenatore: Giuseppe Marino

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 23 Auvinen, 17 Debever, 6 Bartonova; 19 Alborghetti 22 Catelli; 7 Marinelli (18 Pandini), 93 Rincón, 16 Møller; 29 Mauro (27 Tarenzi).

A disposizione: 12 Gilardi, 21 Marchitelli, 2 Quazzico, 10 Regazzoli, 13 Merlo, 18 Pandini, 24 Pavan, 27 Tarenzi, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

RETI: 11′ Bartonova, 52′ Hjohlman

Arbitro: Moriconi (sez. Roma)