Napoli-Inter Women 0-1 al 45′: Bartonova manda avanti le nerazzurre

Condividi questo articolo

Eva Bartonova

E’ in corso Napoli-Inter, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Al riposo le nerazzurre sono in vantaggio con una rete di Bartonova

Inter Women impegnata a Napoli contro le partenopee per la quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Al riposo le nerazzurre di Attilio Sorbi sono in vantaggio per 1-0 grazie a una rete realizzata da Eva Bartonova all’11’ minuto.

NAPOLI: 14 Perez, 5 Di Marino, 6 Di Criscio, 7 Cafferata, 9 Chatzinikolaou, 11 Hjohlman, 17 Oliviero, 19 Galabadaarachchi, 20 Nocchi, 22 Errico, 23 Huchet.

A disposizione: 1 Mainguy, 4 Risina, 8 Dalton, 10 Nencioni, 15 Groff, 18 Beil, 58 Kubassova, 90 Martiez, 98 El Bastali

Allenatore: Giuseppe Marino

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 23 Auvinen, 17 Debever, 6 Bartonova; 19 Alborghetti 22 Catelli; 7 Marinelli, 93 Rincón,16 Møller; 29 Mauro.

A disposizione: 12 Gilardi, 21 Marchitelli, 2 Quazzico, 10 Regazzoli, 13 Merlo, 18 Pandini, 24 Pavan, 27 Tarenzi, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

RETI: 11′ Bartonova

Arbitro: Moriconi (sez. Roma)