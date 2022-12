Montemurro: «Questa è la Juventus! Agnelli? Lo ringrazio, ha creduto…»

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Femminile, ha commentato così la vittoria delle bianconere contro l’Inter di Rita Guarino. Queste le sue parole ai microfoni di LA7

CREDERE – Questa la soddisfazione di Montemurro: «Questa è la Juventus. Non posso criticare il gioco delle ultime settimane, ci mancava l’atteggiamento, la mentalità. Oggi lo abbiamo visto uscire un po’. Agnelli? Lo ringrazio perché ha creduto veramente in questo progetto. Lo ringrazio per me personalmente, l’ho conosciuto in questi 18 mesi ha creduto nella crescita della Juventus Women, un grazie anche da parte delle ragazze».