Montemurro (Juventus Women): «Inter partita chiave. Ragazze pronte»

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali della società bianconera in vista della gara di oggi contro l’Inter. Il match si giocherà alle ore 14.30 a Vinovo.



PARTITA CHIAVE – Queste le parole di Joe Montemurro in vista della gara tra Juventus e Inter Women: «Non sarà facile, affrontiamo una squadra messa bene in campo e con qualità. Lo abbiamo visto nelle tre partite tra campionato e Coppa Italia. Speriamo di fare il nostro gioco e di portare a casa il risultato. Questa è la partita chiave del campionato, non dobbiamo pensare avanti ma a questa sfida. Le ragazze sono pronte».