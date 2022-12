Montemurro: «Inter grande squadra. Partita preparata come sempre»

Intervistato dai canali ufficiali della società bianconera, Joe Montemurro ha parlato in vista della sfida tra Inter e Juventus Women. Il tecnico della formazione torinese femminile ha spiegato il modo in cui la gara di domani è stata preparata.

PREPARAZIONE – Joe Montemurro prepara la sfida della sua Juventus Women contro l’Inter, in programma domani. Il tecnico delle bianconere ha sottolineato la difficoltà della partita e il modo in cui ha preparato la partita: «Sappiamo che l’Inter è una grande squadra, allenata bene. Dobbiamo pensare solo ai nostri atteggiamenti, al nostro modo di fare e andare avanti. L’abbiamo preparata come al solito capendo come giocano loro e pensando a come vogliamo imporre il nostro gioco».