Montemurro: «Inter poteva vincere! Due ripartenze su nostri errori»

Joe Montemurro allenatore della Juventus femminile, ha parlato così dopo il pareggio contro l’Inter Women. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7.

ERRORI – Queste le parole di Joe Montemurro: «L’Inter nel secondo tempo ci sono stati venti minuti in cui hanno chiuso tutto, non potevamo prendere la palla. Non abbiamo avuto convinzione e potevano vincere la partita su due ripartenze su nostri sbagli. Boattin? Lisa è importante, dal punto di vista del gioco e della costruzione. Senza di lei troviamo difficoltà. Non sappiamo come recupera questa settimana, non vogliamo rischiarla per i PlayOff. Il pool è importantissimo, mi fa piacere che le squadre si stiano avvicinando. È l’unico modo in cui può crescere il calcio in Italia».