Montemurro: «Coppa Italia, vogliamo rivincere! Concentrati contro l’Inter»

È in programma oggi la prima delle due semifinali di Coppa Italia Femminile, che vedranno l’Inter Women opposta alla Juventus. Proprio il tecnico delle bianconere, Joe Montemurro, ha fatto il punto sul doppio confronto ai microfoni ufficiali del club

DOPPIA SFIDA – Joe Montemurro lancia la sfida all’Inter Women in vista del doppio confronto in Coppa Italia che si apre proprio oggi: «Dopo la sosta per le nazionali stiamo cercando di ritrovare freschezza ed equilibrio, ma ci sono delle cose su cui dobbiamo ancora lavorare. Per noi è importante ora concentrarci su queste due partite contro l’Inter, la Coppa Italia è importante. Noi siamo i campioni in carica e vogliamo vincerla di nuovo».