Moller: Â«Vittoria con il Verona importante. Siamo in un buon momentoÂ»

Moller: «Vittoria con il Verona importante. Siamo in un buon momento»

Caroline Moller Hansen Inter Women

Caroline Moller, attaccante di Inter Women, ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive ad “Inter TV”. L’attaccante nerazzurra analizza il momento della squadra di Sorbi

FIDUCIA – Queste le parole dell’attaccante nerazzurra: «Vittoria contro il Verona? Sì assolutamente, ci ha dato molta fiducia in vista di questi mesi impegnativi che ci aspettano. I tre punti erano molto importanti per noi come squadra e ci danno molta fiducia in vista dei prossimi impegni. È stato molto importante. Sfida al Napoli? All’andata ci hanno dato molte difficoltà, ma siamo riuscite a portare a casa i tre punti. Mi ricordo che è stata una gara troppo tosta, erano difficili da battere. Noi però siamo in un buon momento e abbiamo fiducia in noi stesse. Spero che si possa vincere, una vittoria è quello che ci serve. Assenze? Si è stato difficile perdere Kathellen per una lesione al ginocchio. Eva non c’è a causa del Covid-19. Sono calciatrici forti e mancano, speriamo di recuperare almeno Flaminia. È stato difficile senza di loro, speriamo di poter vincere lo stesso. Abbiamo un’ottima rosa e abbiamo fatto bene nelle ultime partite. Dobbiamo continuare così».