Møller ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Roma-Inter, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Femminile in programma domani alle ore 12.30. La nerazzurra è fiduciosa in vista del match contro le giallorosse e racconta quando è avvenuta la svolta a livello di convinzione

CRESCITA – Caroline Møller parla ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Roma-Inter: «Siamo un gruppo di ragazze giovani con grande talento e stiamo crescendo. Dopo il passaggio dei quarti di Coppa Italia sulla Fiorentina, abbiamo iniziato a credere di più in noi stesse e sono molto felice della crescita che stiamo avendo. Contro la Roma sarà una partita difficile: sono una grande squadra e giocano molto bene quando sono in possesso palla. Per noi sarà una partita difficile dal punto di vista difensivo, ma credo che riusciremo a fare bene come abbiamo già fatto domenica contro il Milan».