Milan-Inter Women, le pagelle: Polli 7, Piazza e Guarino 5!

Milan-Inter Women, gara valida per il quinto turno d’andata di poule scudetto di Serie A Femminile, termina 3-1 (vedi report). Il gol di Polli accorcia le distanza ma non basta a contrastare le rossonere. In campo poca concentrazione con Piazza che subisce due reti in tre minuti e fuori con Guarino che attende il 90′ per gli ultimi cambi. Ecco le pagelle di Milan-Inter Women.

PIAZZA: 5 – Poche occasioni da gol clamorose del Milan su cui ha dovuto intervenire. Da imputarle, però, qualche responsabilità sui gol, soprattutto gli ultimi due subiti nel finale. Poco sul pezzo.

Milan-Inter Women, le pagelle: difesa

THØGERSEN: 6 – Fronteggiare l’attacco rossonero non è semplice, ma a lei riesce abbastanza bene soprattutto nel primo tempo. Si addormenta, insieme alle compagne di reparto, nel finale della sfida e facilita la ripartenza delle avversarie.

VAN DER GRAGT: 6 – Prestazione fotocopia della compagna, con l’aggiunta di alcuni suoi classici guizzi in area di rigore. Oggi non riesce, però, a trovare la porta.

ALBORGHETTI: 6.5 – L’amarezza nei suoi occhi al termine dalla sfida è quella di chi combatte in ogni centimetro di campo e non molla mai. Proprio come fatto anche oggi dal capitano nerazzurro.

MERLO: 6.5 – Numerosi e invitanti palloni messi in avanti ma non sfruttati dalle punte. Soprattutto nel secondo tempo spinge e contribuisce nella costruzione del gioco offensivo.

Milan-Inter Women, le pagelle: centrocampo

MIHASHI: 6.5 – Riesce a disinnescare spesso il pericolo rossonero in ripartenza e dispensa palloni precisi a centrocampo.

Dal 90′ PANDINI: SV

SANTI: 5,5 – Primo tempo non al top per la centrocampista italiana. Nella ripresa si accende l’Inter Women e si rende più propositiva anche lei.

Dal 79′ SIMONETTI: SV

Milan-Inter Women, le pagelle: attacco

CHAWINGA: 6 – Una di quelle che non ha bisogno di produrre gol per essere protagonista della partita. Dribbling, scatti e cross a non finire, come quello dell’1-1 di Elisa Polli. Letteralmente imprendibile per la difesa rossonera.

KARCHOUNI: 6 – Decisiva negli scambi serrati in area di rigore e nel creare spunti importanti, meno nella fase di finalizzazione personale.

Dal 90′ ECKHOFF: SV –

AJARA NJOYA: 5 – Completamente invisibile nell’area di rigore avversaria. Le compagne di reparto dialogano velocemente e intelligentemente mentre il suo impatto con la gara è pari a zero. Rimane in campo solo per i primi 45′.

Dal 45′ MARINELLI: 6 – Prestazione non perfetta ma sicuramente appare più propositiva della compagna sostituita. Partecipa alla manovra offensiva servendo spunti interessanti.

POLLI: 7 – La numero nove nerazzurra si dà parecchio da fare in campo. A secco di gol da tempo, torna ad essere decisiva riaprendo il match. Ben posizionata, scattante e sempre pronta a cogliere gli inviti in area di rigore.

Milan-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 5 – Un’altra partita persa in maniera beffarda a causa della poca concentrazione. Alla stanchezza, comprensibile, del finale si sarebbe potuto porre rimedio con dei cambi anticipati. Invece Guarino inserisce solo Marinelli alla ripresa e Simonetti all’80’. Per gli ultimi due cambi aspetta, addirittura, il 90′. Ma, ormai, è troppo tardi! Il Milan, che ha già affondato i suoi due colpi, strappa altri tre punti all’Inter Women.