Milan-Inter Women 1-1, pagelle: Magull sconcerta 5, Bartoli risolve 7!

Milan-Inter Women, partita storica nella cornice di San Siro, termina 1-1. Lina Magull stupisce, ma in negativo, mentre Elisa Bartoli prova a risolvere il match con un gol. Le pagelle della sfida di Serie A Femminile

RUNARSDOTTIR: 7 – Sin dai primi minuti del match deve scaldare i guantoni e opporsi alle numerose conclusioni verso lo specchio della porta delle rossonere. Può fare ben poco sul gol del pareggio del Milan, ma per tutto il resto della sfida svolge il lavoro al massimo delle sue capacità.

Le pagelle di Milan-Inter Women: difesa

BOWEN: 6,5 – Oggi pomeriggio sicuramente la migliore del trio difensivo nerazzurro. Prova come al solito a rendersi disponibile in fase di costruzione, facendosi vedere spesso anche nell’area di rigore avversaria.

MILINKOVIC: 5,5 – In difficoltà in più occasioni, soprattutto nel primo tempo, non riesce a controllare bene rischiando di complicare la vita alle compagne. Nei secondi 45′ appare un po’ più reattiva e precisa.

ANDRES: 6 – Anche la spagnola non è sempre precisa come al suo solito. Si rende però preziosa in fase di copertura e ripartenza.

Le pagelle di Milan-Inter Women: centrocampo

BARTOLI: 7 – Fra le migliori della gara, si fa trovare preparata in ogni zona del campo. Trova con grande determinazione un gol decisivo per l’andamento della sfida.

MAGULL: 5 – Il centrocampo nerazzurro è quasi inesistente e anche lei, che solitamente detta le regole del gioco e non si tira mai indietro, scompare quasi per tutta la gara. I suoi colpi di genio mancano e si sente.

PEDERSEN: 5,5 – Non svolge adeguatamente il ruolo di regista: a centrocampo sembra mancare un riferimento. Non riesce mai a rendersi preziosa in attacco.

Dal 55′ DETRUYER: 6,5 – Il suo impatto nella gara è certamente migliore di quello della compagna sostituita. Va vicinissima al gol del vantaggio, negato da un importante intervento del portiere Giuliani.

CSISZAR: 5 – Fatica a contrastare il pressing rossonero e a dialogare col resto dei reparti. Il pallone non gira e gli spazi sono troppo stretti.

Dall’85’ BUGEJA: S.V. –

ROBUSTELLINI: 5 – Anche per lei prestazione sotto la sufficienza: dalla sua fascia – quella sinistra – arrivano davvero pochi spunti

Dal 55′ MERLO: 6+ – Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo Piovani la butta dentro: c’è bisogno di freschezza e velocità e lei riesce a darle. Ma non è abbastanza.

Le pagelle di Milan-Inter Women: attacco

WULLAERT: 5 – Qualche spunto nel primo tempo, poi resta davvero poco di buono. Prestazione da rivedere anche per lei, che non ci mette tutta la gamba come la compagna di reparto.

Dal 66′ POLLI: 6,5 – Come al solito entra dalla panchina con grande determinazione e spirito di sacrificio. Nel tempo a disposizione non riesce però a cambiare le sorti del match.

CAMBIAGHI: 6,5 – Sempre pronta a dare e a ricevere. Lotta a centrocampo, conquista e corre ad impostare. Ottime triangolazioni e buon fiuto: manca solo il gol purtroppo.

Dall’85’ KARCHOUNI: S.V. –

Le pagelle di Milan-Inter Women: coach

PIOVANI: 6 – Mette in campo la miglior formazione possibile ma la scelta non viene ripagata. Le sue ragazze, soprattutto a centrocampo, peccano di superficialità. La pressione di giocare per la prima volta a San Siro forse si sente un po’ troppo. Il mister prova a risolvere la sfida con le sostituzioni, che gli danno ragione ma non abbastanza per riuscire a portarla a casa.