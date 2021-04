Milan-Inter Women, nerazzurre costrette ad inseguire: 2-0 al 45′

Inter Women in campo al Centro Sportivo Vismara contro il Milan Women per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. Al termine della prima frazione di gioco la squadra rossonera è in vantaggio.

PRIMO TEMPO – Inter Women costretta ad inseguire al termine del primo tempo del derby di Coppa Italia femminile contro il Milan. La squadra di Ganz è in vantaggio per 2-0: decide, al momento, la doppietta della rossonera Boquete. Con questo risultato, la squadra di Sorbi, nonostante la vittoria nel match d’andata, subirebbe l’eliminazione dalla Coppa Italia.

RETI: Boquete (M) 8′, 14′

MILAN: 12 Korenciova, 4 Hasegawa, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi, 9 Giacinti, 10 Dowie, 15 Jane, 27 Tucceri Cimini, 33 Vitale, 36 Agard, 87 Boquete.

A disposizione: 1 Piazza, 8 Rask, 13 Rizza, 14 Kulis, 19 Morleo, 21 Spinelli, 22 Salvatori Rinaldi, 28 Tamborini, 88 Mauri.

Allenatore: Maurizio Ganz

INTER: 12 Gilardi; 8 Brustia, 17 Debever, 19 Alborghetti, 6 Bartonova; 20 Simonetti, 93 Rincón, 22 Catelli; 7 Marinelli, 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 21 Marchitelli, 9 Baresi, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 27 Tarenzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

Ammoniti: Brustia (I) 23′

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sez. Livorno)