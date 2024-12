Milan-Inter Women, le formazioni ufficiali: titolarissime a San Siro!

Sono uscite le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il tecnico Gianpiero Piovani si affida alle sue titolarissime per il derby che si terrà oggi nella fantastica cornice di San Siro.

FORMAZIONI UFFICIALI – Gianpiero Piovani si prepara ad affrontare il Milan in trasferta, nell’atteso derby della dodicesima giornata della Serie A Femminile. Partita che si svolgerà in via eccezionale a San Siro. E proprio per questa sfida, il tecnico Gianpiero Piovani si affida alle sue titolarissime con un 3-5-2 che vede la coppia d’attacco formata da Wullaert e Cambiaghi. Le nerazzurre vogliono proseguire nel buonissimo stato di forma, dopo le due ultime vittorie contro Sampdoria e Napoli. Per farlo bisognerà avere la meglio sulle rossonere, al sesto posto e dieci punti di distanza dall’Inter quarta. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women, in programma alle 14.30.

Milan-Inter Women, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Swaby, Piga, Soffia; Ijeh, Mascarello, Arrigoni; Renzotti, Nadim, Dompig.

A disposizione: Sorelli, Laurent, Stokic, Mesjasz, Vigilucci, Appiah, Fedele, Karczewsko, Cesarini, Rubio, Marinelli, Tornaghi

Coach: Suzanne Bakker

INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Junge, Bartoli, Magull, Csiszar (C), Robustellini; Wullaert, Cambiaghi.

A disposizione: Serturini, Karchouni, Santi, Merlo, Pavan, Bugeja, Polli, Tomaselli, Fordos, Detruyer, Boldi, Fadda

Coach: Gianpiero Piovani.