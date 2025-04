Milan-Inter Women, formazioni ufficiali: Piovani varia a centrocampo!

Alle ore 16.00 il fischio d’inizio della sfida dell’ottava giornata di poule scudetto di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter Women, con delle novità a centrocampo da parte di mister Gianpiero Piovani.

LE SCELTE UFFICIALI – Manca poco meno di mezz’ora all’inizio del derby, l’ultimo stagionale, che le nerazzurre di Gianpiero Piovani affronteranno in trasferta. Il fischio d’inizio di Milan-Inter Women è previsto alle ore 15.00, con le formazioni ufficiali delle due squadre che sono state appena rese note. Le nerazzurre, che hanno già centrato l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, non abbassano la guardia. Mister Piovani, infatti, schiera il solito solido pacchetto difensivo. In attacco manca Cambiaghi, al suo posto Wullaert al fianco di Polli. Qualche variazione, invece, a centrocampo, rispetto all’ultima gara di campionato: Bartoli prende il posto di Serturini sulla fascia sinistra. Grande assente, anche tra le convocate in panchina, Magull. In mezzo al campo ci sarà Santi. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida di Serie A Femminile.

Milan-Inter Women, le formazioni ufficiali per la sfida di poule scudetto

MILAN ( 4-3-3): 22 Fedele; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 12 Mascarello, 14 Rubio Avila, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig.

A disposizione: 38 Tornaghi, 40 Belloli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 11 Grimshaw, 15 Stokic, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah.

Coach: Suzanne Bakker

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 22 Schough, 21 Tomaselli, 27 Csizar, 6 Santi, 33 Bartoli; 31 Wullaert, 9 Polli.

A disposizione: 4 Pedersen, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 12 Piazza, 14 Robustellini, 15 Serturini, 17 Föerdős, 20 Detruyer, 26 Mansaray, 94 Baldi.

Coach: Gianpiero Piovani