Milan-Inter Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Milan-Inter Women è la dodicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la vittoria sul Napoli nella scorsa giornata di campionato, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte per una nuova sfida. Ecco tutte le informazioni utili su Milan-Inter Women.

SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Gianpiero Piovani, dopo aver ottenuto una vittoria contro il Napoli nella sfida casalinga dello scorso turno di campionato, torna in campo nel weekend. Nella 12ª giornata di Serie A Femminile giocherà in trasferta contro il Milan Femminile di Suzanne Bakker. Ma quando e dove si gioca Milan-Inter Women? L’appuntamento è fissato per oggi – domenica 8 dicembre – a partire dalle ore 14:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in San Siro. Quest’ultima è una novità che segna la storia del calcio femminile italiano nel derby femminile della ‘Madonnina’. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle ore 14:00 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino e le pagelle. Senza dimenticare le interviste pre e post-partita. La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, ma solo previo abbonamento alla piattaforma. Inoltre, Milan-Inter Women potrà essere seguita anche in chiaro su Rai Sport e in streaming sul sito di Rai Play.

Milan-Inter Women e non solo: tutta l’Inter su IN

NON SOLO INTER WOMEN – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Inter Women, non solo in Serie A Femminile, grazie alla sezione dedicata INTER FEMMINILE su Inter-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale) e in versione solo audio su Spreaker (segui il canale).