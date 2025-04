Milan-Inter Femminile, 1-1 al 45′: Dompig risponde a Milinkovic

Si chiude con il risultato di 1-1 il primo tempo di Milan-Inter Femminile nella cornice del PUMA House of Football di Milano.

PARI – Al duplice fischio al Vismara, il derby tra Milan e Inter femminile è terminato 1-1 al primo tempo. La prima occasione della partita è delle nerazzurre con Arrigoni che sbaglia un passaggio in uscita, il pallone finisce sui piedi di Csiszar in area che si gira e calcia. Bene Fedele respinge in corner. Dopo un minuto dall’azione, l’Inter passa in vantaggio con Milinkovic. Cross dalla destra, Polli ci va di testa ma Fedele compie il miracolo. Il pallone finisce sui piedi dell’attaccante nerazzurra che insacca senza troppe difficoltà. Al 27′ viene concesso un calcio di rigore al Milan. Tiro di Dompig, ma la Merlo colpisce con il braccio in area di rigore. Sul dischetto si presenta la stessa calciatrice che non sbaglia e rimette il derby in parità. Al 36′ arriva una doppia azione per l’Inter. Ma al duplice fischio si resta sul pareggio.