Mihashi: «Inter famosa in Giappone, non vedo l’ora! Io come Nagatomo»

Mana Mihashi è una nuova calciatrice dell’Inter Women (QUI l’annuncio). La centrocampista giapponese è contenta e fiera di giocare in nerazzurro.

NUOVA AVVENTURA – Mana Mihashi non vede l’ora di giocare con la maglia dell’Inter: «Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare con la maglia dell’Inter. Significa molto per me, è una grande squadra, Yuto Nagatomo ha giocato tanti anni qui e l’Inter è famosissima in Giappone. Io prima calciatrice giapponese all’Inter Women? Sono contentissima perché questa squadra è veramente grande. Il calcio italiano fisicamente è più forte rispetto il Giappone, questo mi piace».