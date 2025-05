UFFICIALE – Merlo, rinnovo con l’Inter Women: «Il mio porto sicuro! Orgogliosa»

L’Inter Women annuncia il rinnovo di contratto di Beatrice Merlo, pochi giorni dopo la fine della stagione. Il difensore italiano esprime tutta la sua gioia in un’intervista dopo la firma apposta sul contratto.

RINNOVO – Arriva il rinnovo di contratto di Beatrice Merlo in casa Inter Women. Il sito ufficiale nerazzurro informa della notizia attraverso un comunicato ufficiale. Il prolungamento del difensore classe 1999 è fino al 30 giugno del 2027. La calciatrice italiana, subito dopo aver firmato il contratto, si lascia andare all’emozione in un’intervista ai canali ufficiali di Inter TV.

Le parole di Merlo dopo il rinnovo con l’Inter Women

OBIETTIVO CENTRATO – Così Beatrice Merlo dopo il rinnovo di contratto: «L’Inter è sempre stata la mia casa, la mia famiglia, il mio porto sicuro. Sono molto orgogliosa di continuare con questo club. Quella degli inizi era una Beatrice completamente diversa. Le direi di crederci, di continuare a fare quello che sa, senza problemi, perché alla fine si possono raggiungere grandi obiettivi. La qualificazione in Champions League ha un valore molto grande perché non ce l’aspettavamo. Ad inizio anno ci siamo sempre dette di allenarci bene, pensare partita per partita e allenamento dopo allenamento: alla fine abbiamo raggiunto un obiettivo che non pensavamo ma che speravamo tutte insieme».

CRESCITA E FUTURO – Dopo aver parlato del rinnovo Beatrice Merlo prosegue: «Il momento che più mi porto dentro della mia carriera con l’Inter Women è proprio questo. È stato un obiettivo, un sogno che abbiamo raggiunto come squadra, gruppo e club e questo è molto importante. Mi sento cresciuta mentalmente, sono una persona completamente nuova. Voglio crescere, imparare cose nuove e rubare dalle mie compagne delle loro caratteristiche che a me mancano. Ho un bellissimo gruppo e so che da loro posso avere tanto. L’obiettivo di squadra? Vedremo, non voglio dire niente».