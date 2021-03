Merlo: Â«Non smettete mai di credere nei sogni! Nessuna paura di cadereÂ»

Merlo: «Non smettete mai di credere nei sogni! Nessuna paura di cadere»

Beatrice Merlo, terzino dell’Inter Femminile, intervistata da “TuttoMercatoWeb” per la rubrica “La Giovane Italia”, ha parlato del suo lavoro.

INSEGUIRE I SOGNI – Beatrice Merlo parla della sua passione con la volontà che diventi il suo lavoro: «Per me essere una calciatrice vuol dire tanto, significa mettere tutta me stessa in ciò che amo e che voglio diventi il mio lavoro. Ho sacrificato anche anni di scuola pur di non mollare la mia passione, e non me ne sono mai pentita. Spero tanto che, grazie al Mondiale di Francia e alla qualificazione agli Europei del 2022, il nostro movimento cresca sempre di più».

UN MESSAGGIO – Beatrice Merlo manda un messaggio a tutte le ragazze che vogliono intraprendere questa strada: «Non smettete mai di credere in ciò che sognate perché i sacrifici ripagano sempre! E non abbiate paura di cadere perché è proprio in quel momento che capirete cosa volete davvero».