Merlo ha parlato prima di Inter-Juventus Women analizzando la squadra bianconera e ricordando di come le nerazzurre non le abbiano mai battuto

CI PROVEREMO − Parla Beatrice Merlo a La 7: «Juventus? Squadra che abbiamo incontrato tante volte, sappiamo la loro forza ma questo a noi non interessa. Guardiamo a noi stesse. Come si batte? Non l’abbiamo mai battuta, ci manca solo lei, ci proveremo oggi».