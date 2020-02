Merlo: “Inter Women, stiamo crescendo! Contro la Juventus volevo esserci”

Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” dopo aver ricevuto il premio di calciatrice del mese (QUI i dettagli sul riconoscimento).

CRESCITA ESPONENZIALE – Il mese di gennaio è stato ricco di soddisfazione per Beatrice Merlo, ma in generale per tutta l’Inter Women di Attilio Sorbi: «Ringrazio la società e la gente che ha votato per me – sottolinea la calciatrice nerazzurra – ma il premio è frutto di un grosso lavoro di squadra. Gol al Verona? Quello dell’andata non era voluto, mentre questo si. Il mese di gennaio è stato molto particolare, abbiamo creduto tanto in noi stesse. I risultati di questo mese sono stati accompagnati dalle prestazioni. Derby col Milan? Paragonandolo all’altro derby è andato molto meglio. Prestazione, carattere e voglia di fare bene si sono viste di certo. Piano piano ci stiamo conoscendo, all’inizio con tanti nuovi inserimenti era difficile capire le altre ragazze. Ora giorno dopo giorno iniziamo a conoscerci allenandoci bene e con continuità. Non ci sarò contro la Juventus? Dà molto fastidio, ma sono consapevole che le mie compagne entreranno in campo con grande grinta per dimostrare chi siamo realmente»

Fonte: Inter Women Official Account Twitter