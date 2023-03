Merlo: «Inter Women, daremo tutto il cuore al ritorno. Avremo 90′ per vincere!»

Merlo, autrice del gol del pareggio in Inter-Juventus Women (vedi pagelle), parla del ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile. Di seguito le dichiarazioni del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV.

CUORE – Beatrice Merlo interviene nel post-partita di Inter-Juventus Women. Il difensore nerazzurre, felice per il gol del pareggio, dichiara ai microfoni di Inter TV: «Il mio gol è stato importante perché ci ha portato al pareggio. È stata una partita combattuta ma il risultato finale è equo. Ora ce la giochiamo tutta al ritorno. Ci sono tante assenze ma noi giochiamo anche per le nostre compagne che sono fuori. Vogliamo giocare bene per loro, perché sappiamo quanto loro vorrebbero essere con noi. In questo momento di difficoltà ci siamo unite più del solito e ci sta servendo perché i risultati si vedono. Cosa succederà al ritorno della semifinale contro la Juventus? Vai lì e giochi a carte scoperte. Hai a disposizione 90′ secchi e devi dare tutto. Bisogna metterci tutto il cuore del mondo perché è un obiettivo importante e vogliamo raggiungerlo. Com’è nato il gol? Abbiamo preso la balla al balzo e loro si sono scordate di seguire il mio movimento. La palla è entrata ed è stato bello però non è stata un’azione provata in allenamento. Si è trattato solo di un’intuizione giocata e il risultato è quello che è venuto fuori».