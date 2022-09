Merlo: «Inter Women, dall’inizio mentalità diversa! Como sfida complicata»

Beatrice Merlo parla dell’inizio di campionato più che positivo dell’Inter Women che finora, dopo 4 partite disputate, si trova al primo posto in classifica a quota 10 punti. La nerazzurra, intervenuta ai microfoni di Inter TV, guarda alla sfida con il Como consapevole che si può sempre migliorare

SORPRESA A METÀ – Beatrice Merlo è sorpresa ma non più di tanto per l’inizio di stagione positivo dell’Inter Women: «Non mi aspettavo un inizio di questo tipo ma ci credevo perché noi ragazze e anche lo staff dall’inizio abbiamo approcciato con una mentalità diversa, con una mentalità da professioniste quali siamo. Si vedeva che sia in campo che fuori eravamo molto più unite e compatte, ed è quello che stiamo dimostrando ogni gara in campo».

CONSAPEVOLEZZA – Merlo prosegue parlando dell’ultima vittoria ottenuta con la Sampdoria: «Gara consapevole? Sono d’accordo, ma c’è sempre da migliorare. Abbiamo impostato la partita in un modo e la abbiamo affrontata così, infatti siamo molto contente. Sapevamo che era una partita difficile, che con dei piazzati o delle ripartenze si poteva sbloccare. L’abbiamo affrontata e siamo riuscite a portare a casa i 3 punti».

CONTINUITÀ – Merlo termina la sua intervista guardando alla prossima sfida con il Como, in programma domani alle ore 19.00: «La continuità è fondamentale, ma sappiamo che sarà una partita impegnativa perché è una neo promossa, non l’abbiamo mai affrontata e in ogni partita disputata hanno alzato il livello. Sarà una sfida molto complicata da affrontare ma sarà altrettanto importante per noi portare a casa questi 3 punti prima della sosta».