Merlo: «Inter, prestazione da vera squadra. Ce la giocheremo al ritorno»

Beatrice Merlo, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel post Inter-Juventus (vedi report). Un po’ di rammarico ma anche parecchia fiducia per le prossime gare

GRANDE PARTITA − Merlo entusiasta della prestazione espressa: «E’ stata una prestazione di squadra, da vera squadra. Ovviamente pareggiare così in un calcio d’angolo all’ultimo minuto è sempre brutto. Però noi abbiamo fatto la nostra prestazione, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare anche contro la Juventus, la prima in classifica. Ce la giocheremo al ritorno».

FIDUCIA − Per Merlo, testa adesso al campionato: «Tanta consapevolezza, giocarsela così con determinazione e coraggio ci da tanta fiducia per affrontare la prossima partita. Empoli? Adesso mettiamo la coppa da parte e ci concentriamo sul campionato. Già da domani vedremo come affrontarla».