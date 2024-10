Merlo: «Inter-Juventus, risultato giusto. Dimostrata una cosa»

Beatrice Merlo, tra le protagoniste di Inter-Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo 0-0 contro le bianconere. Sottolineando la prestazione di oggi e gli obiettivi in vista delle prossime giornate di campionato.

PAREGGIO A RETI INVIOLATE – Inter e Juventus Women non si fanno male. Un punto a testa, in una gara con poche occasioni e terminata a reti inviolate. Con l’occasione più grande della partita creata proprio dalle nerazzurre, quando al 78′ Beatrice Merlo va a un passo dalla rete con un tiro-cross che, per pochissimi centimetri, si stampa sulla traversa a portiere battuto. A tal proposito, dopo la sfida ha parlato proprio la calciatrice nerazzurra, che ha sottolineato la prestazione di entrambe le squadre. Oltre agli obiettivi per il prosieguo di questo campionato femminile di Serie A che, dopo la pausa per le nazionali, vedrà proprio l’Inter impegnata contro la Fiorentina.

Beatrice Merlo, il commento della nerazzurra dopo Inter-Juventus, gara terminata 0-0

RISULTATO E OBIETTIVI – Beatrice Merlo ha fatto il punto proprio su Inter-Juventus Women di oggi, ma non solo. Queste le sue parole a caldo ai microfoni di Inter TV: «Risultato giusto, le due squadre sono le uniche a non aver ancora perso. Abbiamo dimostrato di lottare per la testa del campionato. Siamo qua per competere con le squadre che gli anni passati si sono posizionate sopra di noi. Stiamo dimostrato che ce la stiamo facendo e siamo contente di questo. Sappiamo che la Fiorentina è forte, ora lasciamo spazio alle nazionali, poi quando torneremo insieme lavoreremo alla prossima partita».