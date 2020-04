Merlo: “Cresciuta a pane e calcio. Allenamenti in casa? Mi adatto”

Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Femminile, ha partecipato con Eleonora Goldoni all’iniziativa “Inter Calling” su “InterTV”. La giovane calciatrice ha parlato della vita in quarantena, della vita in spogliatoio e del rapporto con le compagne

ADATTARSI – Beatrice Merlo parla della vita in quarantena, tra allenamenti e hobby: «Quarantena? Si stiamo tutti bene. Siamo in casa ovviamente, trascorro il tempo con la famiglia, non lo facevo da parecchio tempo. Hobby? Mi piace giocare alla PlayStation, anche se è una lotta con mio fratello, che preferisce giocare online con gli amici(ride, ndr). Allenamenti in casa? Mi alleno con mio padre, mi segue sempre, non mi abbandona mai. Non ho la fortuna di avere grandi spazi, purtroppo. Nel nostro piccolo ci inventiamo degli esercizi, ma principalmente seguiamo gli allenamenti che ci hanno dato. In famiglia giocavano tutti a calcio, mio fratello ha fatto 8 anni al Monza. Son cresciuta a pane e calcio. Rapporto con Eleonora Goldoni? Mi son trovata veramente bene con lei, la trovo una persona squisita».