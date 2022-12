Mentana: «Serie A Femminile specchio di quella maschile. Grande crescita!»

Mentana interviene nel pre-partita di Inter-Juventus Women (segui il LIVE). Il giornalista dice la sua sul calcio femminile professionistico e sull’evoluzione della Serie A Femminile. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite presente nello studio di La7.

SEGNALE IMPORTANTE – Enrico Mentana esprime il proprio parere sulla Serie A Femminile e, più in generale, sul calcio professionistico femminile. Presente nello studio di La7 per il pre-partita di Inter-Juventus Women, il giornalista afferma: «La Serie A Femminile sta facendo da specchio a quella maschile. Il fenomeno del calcio femminile attualmente è più vigoroso altrove, anche per il numero di spettatori. Ma il fatto che ci siano tutti questi passaggi anche in televisione dimostra che il calcio femminile sta attecchendo. La disposizione e l’impiego dei mezzi televisivi è un segnale importante. Stiamo vedendo che il tifoso telespettatore ritrova passaggi conosciuti, come il tifo e la passione, e tutto questo fa crescere, settimana dopo settimana, il calcio femminile». Questo il pensiero di Mentana sul calcio professionistico femminile.