Marinelli soddisfatta dopo il successo in Coppa Italia: «Buona la prima!»

Marinelli è stata una delle protagoniste della vittoria dell’Inter Women in Coppa Italia (vedi articolo). Attraverso i propri social, l’attaccante ha commentato il rotondo successo.

GOLEADA – Gloria Marinelli è al settimo cielo dopo i sei gol dell’Inter Women alla Pro Sesto. L’attaccante ha anche firmato una rete pochi minuti dopo essere entrata in campo nella ripresa. Grande esordio in Coppa Italia per la squadra allenata da Rita Guarino. Sul proprio account Instagram, la numero sette ha postato alcune foto del match e ha commentato: “Buona la prima! Andiamo raga! Esordio per il portierone Carlotta Cartelli e per consigli su come fare gol al volo chiedete alla mia amica Irene Santi (vedi dichiarazioni)”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Gloria Marinelli