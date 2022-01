Marinelli: «Rinnovo Inter? Oggi giorno speciale. La crescita, il mio ricordo»

Gloria Marinelli oggi ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter Women (vedi comunicato). La giocatrice ha espresso il suo entusiasmo sui canali ufficiali del club nerazzurro

GIORNO SPECIALE − Le felicità della Marinelli per il rinnovo con l’Inter: «Sono emozionatissima, è un giorno veramente speciale. L’Inter è una società ambiziosa e io ne sono onorata di farne parte. Grazie a tutti quelli che me lo permettono. Sono stati anni ricche di emozioni sia positive che negative. Spero di continuare a fare bene per questo club, per tanti anni».

MOMENTI − Per Marinelli, l’importante è soltanto una cosa: «Preferisco non racchiudere tutto in un ricordo ma quello che per me è stato importante in questi anni è stata la crescita. Migliorare giorno dopo giorno con tutti i mister, lo staff e le compagne che ho avute. L’obiettivo è continuare così».

ITALIA − Così sulla convocazione in Nazionale, la Marinelli: «Nazionale? Inter super determinante perché è la società in cui giochi. Se fai delle belle prestazioni all’Inter, allora questo far si che ti potranno chiamare anche in Nazionale».