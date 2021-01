Marinelli non si abbatte: Â«Inter, continuerÃ² a lottare per teÂ»

Marinelli non si abbatte: «Inter, continuerò a lottare...

Marinelli non si abbatte: «Inter, continuerò a lottare per te»

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Gloria Marinelli, giocatrice dell’Inter Women, ha voluto affidare ai suoi canali social i commenti dopo la sconfitta della squadra contro la Fiorentina (vedi articolo).

MAI ARRENDERSI – Nonostante la sconfitta dell’Inter Women contro la Fiorentina, Gloria Marinelli non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. La giocatrice, che ha trovato oggi la rete al primo minuto che ha aperto le marcature, ha voluto affidare ai suoi canali social i suoi commenti nonostante la sconfitta. Parole di speranza, ma che dimostrano anche la grinta e la voglia di vincere della giocatrice e della squadra: «Inter, continuerò a lottare per te». Lo spirito giusto per rimettere subito la stagione sui giusti binari.