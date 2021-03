Marinelli: «Inter Women seconda casa. Il progetto può fare la differenza»

Gloria Marinelli, attaccante dell’Inter Women, ha parlato del suo arrivo in maglia nerazzurra e del progetto del club meneghino

SECONDA CASA – Gloria Marinelli, attaccante dell’Inter Women, ha parlato così ai microfoni di “L Football Magazine”. Queste le parole della giocatrice nerazzurra nelle parti dell’intervista pubblicate dal magazine. Gloria spiega cosa rappresenta per lei l’Inter. «Per me l’Inter è come una seconda casa perché sin da quando sono arrivata a Milano mi ha accolta nel migliore dei modi e sono sempre riusciti a farmi sentire bene e a mio agio sia in campo che fuori. Qui mi sento veramente me stessa e credo di poter dare tanto, perpuoi essere davvero te stessa e far bene con la squadra».

PROGETTO – Marinelli su cosa l’ha colpita maggiormente del progetto Inter Women. «L’Inter sin dall’inizio non ha fatto rivoluzioni e nel suo progetto ha puntato su di noi, sulle giocatrici più giovani e questo secondo me a lungo andare può fare la differenza perché può creare una squadra ben affiatata formata da ragazze che giocano insieme da tanto. Si può puntare a vincere e fare qualcosa di bello. È stata una scelta coraggiosa ma da ammirare perché non è da tutti puntare così forte sulle calciatrici giovani».

GIOVANI – Marinelli ancora, sulle compagne: «Molte ragazze giovani si stanno allenando con noi. Sono brave, ci stanno dando una grossa mano, si impegnano».

