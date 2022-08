Marinelli: «Inter, preparazione intensa! Vogliamo migliorare in tre aspetti»

Gloria Marinelli, attaccante dell’Inter Women, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato degli obiettivi stagionali

CRESCITA – Gloria Marinelli parla a proposito del recente tour negli USA dell’Inter Women: «Mi sono messa in gioco con un altro tipo di calcio, differente da quello italiano. Un calcio molto fisico, in cui devi sempre stare sul pezzo. Le ragazze del Chivas appena prendevi palla arrivavano da tutte le parti, ci stavano sempre addosso, questo in Italia capita con poche squadre. Il calcio può anche essere più duro e fisico, mi piace. Io mi ci rispecchio: mi piace fare a spallate. Preparazione Inter? Molto intensa. Ci stiamo preparando per l’avvio del campionato, e siamo contentissime come gruppo».

OBIETTIVI – Marinelli parla degli obiettivi stagionali della squadra nerazzurra: «Inter? Una squadra che vuole crescere e migliorare rispetto alla scorsa annata. Vogliamo fare meglio dal punto di vista della classifica, ma anche della squadra, del gioco. Puntiamo sulla crescita del gruppo ed individuale per andare sempre più in alto».

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati